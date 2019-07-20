قتيل و 6 إصابات في عملية أمنية تركية شمالي العراق

2019/07/20 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن جنديا تركيا قتل وأصيب 6 آخرون يوم أمس الجمعة، في عملية أمنية تركية شمالي العراق شهدت اشتباكات مع مسلحين من حزب العمال ...

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