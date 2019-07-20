تطورات صرف سعر الدولار في الأسواق العراقية

2019/07/20 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت أسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح والأسواق المحلية، اليوم السبت الـ20 من تموز الجاري.وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 120.100 دينار مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار ليوم الخميس 120.250 ديناراً.أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة: سعر بيع الدولار = 120.500 دينار.سعر شراء الدولار = 119.500 دينار.

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