ايران تتوج بلقب بطولة الصداقة الدولية بكرة السلة

2019/07/20 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..توج منتخب ايران للشباب، بالبطولة الدولية لكاس الصداقة لكرة السلة التي أقيمت في مدينة زنجان شمال غرب ايران.وبدأت مسابقات “كأس الصداقة” الدولية لكرة السلة في مدينة زنجان يوم الاثنين الماضي، بمشاركة منتخبات من قطر وسوريا وثلاث فرق من ايران.واجريت مرحلتها النهائية مساء امس الجمعة بين المنتخبين الايراني للناشئين والشباب بنتيجة ۸۰ – […]

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