أمانة بغداد تعلن رفع الكتل الكونكريتية من محيط مبنى دار القضاء العالي جنوبي بغداد

2019/07/20 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز / بغداد … أعلنت أمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط مبنى دار القضاء العالي جنوبي بغداد.وذكرت الأمانة في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، انه “بجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب أمين بغداد والجهد الهندسي والآلي في الأمانة تمت المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من […]

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