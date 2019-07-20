امانة بغداد تباشر برفع الكتل الكونكريتية جنوبي العاصمة

2019/07/20 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت امانة بغداد، السبت، عن المباشرة برفع الكتل الكونكريتية جنوبي العاصمة.وذكر بيان للأمانة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أنه “وبجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد والجهد الهندسي والآلي في الامانة تمت المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط مبنى دار القضاء ضمن منطقة الدورة”.وأضاف البيان انه “ستباشر بعدها كوادر بلدية الدورة […]

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