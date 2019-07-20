ضمن إرادة النصر.. إنطلاق عملية أمنية شرق الأنبار

2019/07/20 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..انطلقت عمليات قاطع شرق الانبار للحشد الشعبي، السبت، بالمرحلة الثانية من عمليات إرادة النصر شرق المحافظة، بهدف تفتيش وتأمين المنطقة من بقايا داعش الاجرامي.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “القطعات ضمن عمليات شرق الانبار للحشد الشعبي انطلقت صباح اليوم بعمليات تهدف لتفتيش وتأمين مناطق شرق الانبار والتي تقع ضمن […]

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