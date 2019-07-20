انخفاض سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي

2019/07/20 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت أسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح والأسواق المحلية، اليوم السبت (20 تموز 2019).

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