2019/07/20 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منحــــت هيئة اســــتثمار محافظة ذي قار، عــــددا من الاجازات الاســــتثمارية لتنفيذ مشــــاريع بقيمة اربعة مليارات دينــــار، بينمــــا زار مطــــار الناصريــــة وفــــد يمثــــل مجموعــــات شــــركات صينية مختصــــة بت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركات صينية تجري دراسة لتطوير مطار الناصرية ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركات صينية تجري دراسة لتطوير مطار الناصرية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).