2019/07/20 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/خطوة برس أعلنت أمانة بغداد، اليوم السبت، رفع الكتل الكونكريتية من محيط مبنى دار القضاء، جنوبي العاصمة.وقالت الامانة في بيان حصلت “خطوة برس” على نسخة منه، إنه “بجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد والجهد الهندسي والآلي في الامانة تمت المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط مبنى دار القضاء ضمن منطقة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رفع الكتل الكونكريتية من محيط مبنى دار القضاء جنوبي بغداد وكالة خطوة برس.

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