ترامب يسمح بالتفاوض مع إيران

2019/07/20 | 10:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه سمح للسيناتور الجمهوري راند بول، بالتفاوض مع إيران حول تهدئة حدة التوترات في منطقة الخليج.

وقال ترامب في تصريحات صحفية ب‍البيت الأبيض، ان "راند صديقي، وقد سألني عما إذا كان باستطاعته الانخراط {في مفاوضات}، وأجبت بنعم"، وفقاً لوكالة الأناضول التركية.وأضاف ترامب "إذا طلب مني أعضاء آخرون في مجلس الشيوخ الانخراط، ربما أقول أيضا نعم، على حسب من هم"، موضحاً انه "لدي كثير من الأشخاص ينخرطون في هذه المسألة، وستعمل إيران بشكل جيد للغاية".انتهى

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