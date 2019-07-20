“دعم الصحفيين”: الاحتلال يتعمد استهداف الإعلاميين بمسيرات العودة

2019/07/20 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت لجنة دعم الصحفيين، السبت، أن الاحتلال الاسرائيلي يواصل استهداف الصحفيين الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز أثناء تغطيتهم لمسيرات العودة.وفي إفادة للجنة دعم الصحفيين قال الصحفي سامي مصران مراسل فضائية الاقصى انه تعرض للاصابة مساء الجمعة بقنبلة غاز في عينه أثناء تغطيته لمسيرات العودة شرق البريج وسط قطاع غزة وتم نقله لمستشفى الشفاء للعلاج.[…]

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