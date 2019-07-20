الحشد والقوات الأمنية ينطلقان بالمرحلة الثانية من عمليات إرادة النصر لتطهير أطراف بغداد

2019/07/20 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية من أربعة محاور، صباح اليوم السبت، بالمرحلة الثانية من عمليات إرادة النصر لتطهير مناطق أطراف بغداد من الجهة الشمالية والمناطق المحيطة بها..وذكر بيان لإعلام الحشد تلقته “تايتل برس24″، أن “قطعات الحشد الشعبي والقوات الأمنية وبغطاء جوي من القوة الجوية وطيران الجيش باشرت، صباح اليوم السبت، من أربعة محاور […]

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