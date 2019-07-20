نائب يطالب وزارة الداخلية بزيادة عدد الجوازات لمحافظة البصرة بما ينسجم مع حجم سكانها

2019/07/20 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي “وزارة الداخلية انصاف البصرة بزيادة عدد الجوازات وبما ينسجم مع حجم سكانها .واوضح الخزعلي ان البصرة تزداد سنويا بما لا يقل عن ١١٠ الاف مواطن ” كما دعا الى فتح مكاتب للجوازات في أقضية ومركز البصرة.لتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين ” فضلا عن الزخم الحاصل في مكاتب […]

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