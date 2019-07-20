داعش الإرهابي يتوعد دولة عربية اخرى بمزيد من العمليات الإرهابية

2019/07/20 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشر تنظيم “داعش” الإرهابي مقطع مصور يتوعد من خلاله بشن المزيد من الهجمات الإرهابية في دولة تونس.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، أن التنظيم نشر المقطع المصور

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