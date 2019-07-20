2019/07/20 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المدير العام للموانئ والملاحة البحرية بمحافظة هرمزكان الله مراد عفيفي بور، عن توجيه ناقلة النفط البريطانية "ستينا امبرو" الى سواحل ميناء بندر عباس بعد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران : ناقلة النفط البريطانية اصطدمت بقارب صيد في مضيق هرمز) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران : ناقلة النفط البريطانية اصطدمت بقارب صيد في مضيق هرمز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).