تدريس جرائم البعث في الجامعات الانسانية

2019/07/20 | 11:08

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بغداد :سومر نيوز

اتفقت مؤسسة الشهداء، اليوم السبت، مع وزارة التعليم العالي على تدريس منهاج "جرائم البعث المقبور" في الج...

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