ليفربول سيمنح صلاح أعلى راتب في البريميرليغ

2019/07/20 | 11:08

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متابعة:سومر نيوز

بعد موسمه الثاني على التوالي مع ليفربول، تأكدت نجومية المصري محمد صلاح الذي بات واحدا من أهم لاعبي الع...

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