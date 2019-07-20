2019/07/20 | 11:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ليفربول سيمنح صلاح أعلى راتب في البريميرليغ) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة:سومر نيوز
بعد موسمه الثاني على التوالي مع ليفربول، تأكدت نجومية المصري محمد صلاح الذي بات واحدا من أهم لاعبي الع...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ليفربول سيمنح صلاح أعلى راتب في البريميرليغ) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ليفربول سيمنح صلاح أعلى راتب في البريميرليغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).