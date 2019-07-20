ترامب يسمح بالتفاوض مع إيران

2019/07/20 | 11:08

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بغداد:سومر نيوز

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه سمح للسيناتور الجمهوري راند بول، بالتفاوض مع إيران حول تهدئة حدة...

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