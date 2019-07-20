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ترامب يسمح بالتفاوض مع إيران


ترامب يسمح بالتفاوض مع إيران
2019/07/20 | 11:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد:سومر نيوز

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه سمح للسيناتور الجمهوري راند بول، بالتفاوض مع إيران حول تهدئة حدة...

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