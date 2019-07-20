2019/07/20 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجوم بطائرات مسيرة يستهدف قاعدة الملك الجوية في السعودية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هجوم بطائرات مسيرة يستهدف قاعدة الملك الجوية في السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).