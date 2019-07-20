2019/07/20 | 11:11

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رفع الكتل الكونكريتية من محيط مبنى دار القضاء العالي جنوبي بغداد

أعلنت أمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد، السبت، المباشرة برفع الكتل

الكونكريتية من محيط مبنى دار القضاء العالي جنوبي بغداد.وذكرت الأمانة في بيان، انه "بجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب

أمين بغداد والجهد الهندسي والآلي في الأمانة تمت المباشرة برفع الكتل

الكونكريتية من محيط مبنى دار القضاء العالي ضمن منطقة الدورة".وأضاف البيان ان "كوادر بلدية الدورة باشرت بحملة لتنظيف وتأهيل

الموقع المغلق منذ عدة سنوات".

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