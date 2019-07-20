2019/07/20 | 11:11

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السودان..



المجلس العسكري يرفض تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية

رفض المجلس العسكري في السودان تسليم الرئيس المعزول عمر البشير

للمحكمة الجنائية الدولية التي تتهمه بارتكاب جرائم حرب في

دارفور.

وافاد رئيس المجلس الفريق أول عبد الفتاح البرهان في تصريح بان

محاكمة البشير ستتم داخل البلاد لأن القضاء السوداني مؤهل وقادر على

ذلك على حد قوله .



وفي شان اخر توقع البرهان، أن يتوصل وفدا التفاوض

في المرحلة الانتقالية إلى اتفاق سريع بشأن الإعلان الدستوري مؤكدا

أنه تم الاتفاق على جزء كبير من هذا الاعلان .

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