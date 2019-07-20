صادقون: بيان الكتائب بشأن التظاهرات رسالة ودية وايجابية

2019/07/20 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عد النائب عن كتلة صادقون النيابية محمد البلداوي, السبت, البيان الذي اصدرته كتائب حزب الله بشأن تظاهرات تيار الحكمة “رسالة ودية وايجابية”, محذرا من استغلالها من قبل اجندات تحاول تأجيج وافتعال الازمات وعدم استقرار البلاد.وقال البلداوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “المرحلة السياسية في الوقت الحاضر اكثر ادراكا لما يعانيه الشعب العراقي من تدهور […]

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