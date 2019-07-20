2019/07/20 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهندسة العسكرية للحشد الشعبي، السبت، مشاركتها في عمليات النصر الثانية في مناطق شمالي بغداد.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى , ان “الهندسة العسكرية للحشد الشعبي تشارك في المحاور الأربعة لمساندة القطعات العسكرية ضمن عمليات إرادة النصر الثانية لتطهير وملاحقة فلول داعش في مناطق شمالي بغداد.يذكر ان الحشد الشعبي والقوات الأمنية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الهندسة العسكرية للحشد تشارك بعمليات إرادة النصر الثانية لتطهير مناطق شمالي بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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