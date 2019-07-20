صحيفة بريطانية: الإمارات استخدمت برنامج تجسس إسرائيلي

2019/07/20 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، بأن برنامج تجسس إسرائيلي استخدمته الإمارات في التجسس تم تطويره، بحيث يستطيع الدخول لمواقع التواصل وإزالة جميع بيانات المستخدم سرا.وأبلغت شركة إسرائيلية لبرامج التجسس المعلوماتي، يعتقد أنها قامت بقرصنة موقع واتساب في الماضي، زبائنها أنها تستطيع أن تحصل على بيانات المستخدمين من أكبر مواقع التواصل الاجتماعي في العالم، […]

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