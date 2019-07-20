محيط مبنى دار القضاء العالي في بغداد يتخلص من

2019/07/20 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت أمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط مبنى دار القضاء العالي جنوبي بغداد.

وذكرت الأمانة في بيان

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