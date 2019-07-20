2019/07/20 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عبد الحسين شعبان حين أُعلن عن تأسيس «المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق»، تساءل كثيرون، هل سيضع هذا المجلس حداً للفساد المالي والإداري، وقبل ذلك السياسي المستشري في العراق؟ أم...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفساد ضد الفساد) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفساد ضد الفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).