أطباء يخرجون 33 جسما غريبا من معدة مريض

2019/07/20 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تمكن أطباء من مدينة تشاتاربور الهندية من مساعدة شاب يبلغ من العمر 30 عاما عانى من آلام في المعدة، وكان الأطباء على مفاجأة حيث عثروا على 33 جسما غريبا في بطن الشاب منها شفرات حلاقة وسكاكين.الشاب الهندي نقل إلى المشفى بعدما عانى من آلام في المعدة، ليقوم الأطباء بإجراء عملية جراحية له، وكانت […]

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