شرطة ديالى تعلن حصيلة جرائم الابتزاز الالكتروني خلال النصف الأول من 2019

2019/07/20 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، السبت، عن حصيلة جرائم الابتزاز الالكتروني خلال النصف الاول من 2019.وقال الناطق الاعلامي باسم شرطة ديالى العميد غالب العطية في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “الاحصائية الرسمية المسجلة لجرائم الابتزاز الاللكتروني في ديالى خلال النصف الاول من 2019 بلغت 7 حالات”.واضاف العطية، ان “جميع الحالات تم معالجتها وفق […]

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