2019/07/20 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلنت “جماعة أنصار الله الحوثية”، صباح اليوم السبت، تنفيذ عملية هجومية بطائرات مسيرة استهدفت رادارات ومواقع عسكرية مهمة في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، جنوبي السعودية.وأوضح المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، في بيان “أن سلاح الجو المسير نفذ عدة هجمات بطائرات “قاصف 2k”، استهدفت رادارات ومواقع عسكرية مهمة في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحوثيون يستهدفون قاعدة الملك خالد الجوية السعودية بطائرات مسيرة هجومية وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحوثيون يستهدفون قاعدة الملك خالد الجوية السعودية بطائرات مسيرة هجومية) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحوثيون يستهدفون قاعدة الملك خالد الجوية السعودية بطائرات مسيرة هجومية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).