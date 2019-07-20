بومبيو يكشف عن استعداد ترامب لإجراء محادثات مع إيران دون شروط مسبقة

2019/07/20 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن استعداد الرئيس دونالد ترامب لإجراء محادثات مع طهران دون شروط مسبقة.وقال بومبيو، خلال قمة لمكافحة الإرهاب، في بوينس أيرس إن “الولايات المتحدة تريد من إيران أن «تأتي للطاولة» من أجل التفاوض، مؤكداً أن الرئيس دونالد ترامب مستعد لإجراء محادثات مع طهران دون شروط مسبقة”.

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