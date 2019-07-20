عبد المهدي يوجه من الطارمية قطعات “ارادة النصر الثانية” بالتعاون مع الأهالي

2019/07/20 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، السبت، القطعات العسكريةالمشاركةبالمرحلة الثانية من عملية “ارادة النصر” بأداء واجبها بمهنية عالية وبإسناد وتعاون كاملين من المواطنين وابناء العشائر.وقال مكتب عبد المهدي، إن “القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهديأشرف ميدانيا على اطلاق المرحلة الثانية من عملية ارادة النصر في شمال بغداد والمناطق المحيطة بها التي بدأت […]

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