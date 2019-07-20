2019/07/20 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:جاسم الشمري الاطلاع على بعض حكايات السجون المظلمة في العراق يزرع في النفس والفكر آهات وحسرات لا مثيل لها، وربّما يجعل الناس تشعر بالضياع والرعب من الغد المجهول لأنّنا نتحدّث...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صناعة الكراهية!) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صناعة الكراهية!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).