2019/07/20 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاعبة المنتخب الوطني بالقوس والسهم فاطمة سعد تحرز ذهبية بطولة القارات للكمباوند لمسافة 18 متراً المقامة حالياً في هونك كونك وبمشاركة 27 دولة

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