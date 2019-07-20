حوار لم تسمعه الا اذان ابو مهدي المهندس من عبد المهدي في أطراف بغداد – صور

2019/07/20 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : بعد زيارة الى أطراف بغداد حرى بعدها الإعلان عن عملية عسكرية استكمالا لعملية إرادة النصر التي جرت في المنطقة الغربية ، تحدث رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مع نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي لدقائق بشكل خاص ومنفرد بعيدا عن اذان عدد من الوزراء الموجودين كما أظهرت صورا نشرها موقع عبد المهدي نفسه […]

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