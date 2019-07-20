2019/07/20 | 11:21

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شرطة الصدمة تلقي القبض على 6 اشخاص ينفذون "الدكة العشائرية" في البصرة

يتبع.



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بغداد اليوم - ديالى

أعلنت قيادة شرطة ديالى، السبت، 20 تموز، 2019، تنفيذها عملية مسك الضفة الشرقية لنهر دجلة شمال غرب المحافظة مقابل قرية العبايجي في محافظة صلاح الدين.

وقال المتحدث باسم القيادة العقيد غالب العطية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن &

بغداد اليوم - بابل

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، الجمعة، عن القاء القبض على متهم بالارهاب في نقطة تفتيش شمالي المحافظة.

وقالت القيادة في بيان، إن "مفارز من فوج الطوارئ الرابع التابعة لقيادة شرطة بابل تمكنت وعلى ضوء معلومات أمنية، من إ

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت خلية الاعلام الامني، الجمعة، عن مقتل 10 ارهابيين بضربة جوية على الحدود العراقية السورية.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "وفقا لمعلومات دقيقة، فأنه تم قتل 10 إرهابيين داخل وكرا لهم وتدمير عجلتهم، بضربة

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