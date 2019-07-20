ظريف: مستعدون للحوار مع السعودية والامارات

2019/07/20 | 11:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن بلاده على استعداد للحوار مع السعودية والإمارات.وذكر الوزير الإيراني، في لقاء مع قناة “بي بي إس” الأمريكية، “لدينا علاقات دبلوماسية مع الإمارات، لذلك نحن على استعداد لمقابلتها.ونحن على استعداد للقاء السعوديين.يمكننا نلتقي في أي وقت”.وأضاف “الأمر يتطلب فقط قبول حقيقة

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