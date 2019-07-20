2019/07/20 | 11:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس كشف الجيش الأمريكي أن طائرات استطلاع غير مسلحة تابعة له تجوب المجال الجوي الدولي لمراقبة الوضع في مضيق هرمز، وهي على اتصال بالسفن الأمريكية في المنطقة.وقال إيرل براون المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية يوم الجمعة: “لدينا طائرات دورية تعمل في المجال الجوي الدولي وتراقب الوضع في مضيق هرمز”.وأضاف: “قيادة القوات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش الامريكي: طائراتنا المسلحة تراقب المجال الجوي لمضيق هرمز وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش الامريكي: طائراتنا المسلحة تراقب المجال الجوي لمضيق هرمز) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش الامريكي: طائراتنا المسلحة تراقب المجال الجوي لمضيق هرمز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).