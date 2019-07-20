معتصم حمادة - خرافة التوطين الفلسطيني في لبنان

2019/07/20 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #معتصم_حمادة تتهرب الدولة اللبنانية من مجابهة صفقة القرن بالاقتصاص من اللاجئ الفلسطيني■-;- التوطين، يكون حين تمنح الدولة ، جنسيتها إلى لاجئ ليستقر فوق أراضيها.وبالتالي هو عملية توافق بين طرفين: الدولة المانحة لجنسيتها، وطالب الجنسية.في لبنان، يتفق الجانبان، اللبناني والفلسطيني، على رفض التوطين.الدولة اللبنانية، نصت على ذلك في دستورها، لتحصن قرارها برفض توطين اللاجئين الفلسطينيين على أراضيها، حت......

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