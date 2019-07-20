2019/07/20 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_الفلاحي "المَلَكة الإبداعية والخيال الخلاق في أنسنة الجمال " مع المزارع الثوري والأديب المترجم صباح الجاسم الحلقة الأولى من حوارنا معه في "بؤرة ضوء" " يخلق الصمت المحادثات الحقيقة بين الأصدقاء ، فأنت لست بحاجة لتتحدث عن هموم وتجد من يفهمك بسهولة ." مارجريت لي روبيك.طرقت باب رسائله الموارب على ركام خزينه المعرفي، بغية الحصول على موافقة مبدئية لمحاورته ...قلت له: سأمنحك الكثير من الوقت ......

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