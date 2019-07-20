صالح أبو طويلة - ج 6 ما الوظائف التي تؤديها الأناشيد الجهادية ....أخيرة

2019/07/20 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صالح_أبو_طويلة 4. الوظائف الدعائية والإيديولوجية تعد الأناشيد إحدى أدوات الترويج الهامة لدى التنظيمات الجهادية، تحاول التنظيمات الجهادية وعلى رأسها "داعش" الوصول إلى المستهدفين في شتى أنحاء العالم واستقطابهم بمختلف الوسائل، وقد حققت أساليب الاستقطاب والتجنيد من خلال الفضاء الرقمي والميديا الجديدة نتائج متقدمة، وعملت التنظيمات على استخدام وترويج الأناشيد الجهادية وتطويرها بما يحقق انتشارها بسرعة وكثافة عبر......

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