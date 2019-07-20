لو سأل اي سياسي نفسة بتجرد ، ماذا قدمت للعراق .؟ الجواب

2019/07/20 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خليل ابراهيم العبيدي إني متأكد ان لا وقت له لتوجيه مثل هذا السؤال إلى نفسه ، او ربما يخجل للتوجه بمثله ولو على سبيل المداهنة ، لأن ما في قرارة...أكمل القراءة ←

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