بالصور.. بدء حملة

2019/07/20 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشطون اكدوا ان" الحملة بدت اليوم، وتهدف الى استخدام الاكياس الورقية بدل البلاستيكية".وبينوا ان" هذه الحملة انطلقت في الافران والمخابز بقسم من المناطق".-فايدة الاكياس الورقية؟- ان اكياس النايلون تتفاعل مع درجات الحرارة العالية وبالتالي تؤثر على الطعام المحفوظ بها ما ينعكس سلبا على صحة الانسان.- من الناحية البيئية، ان" اكياس النايلون تستغرق ٤٠٠ - ١٠٠٠ سنة حتى تتحلل وخلال فترة تحللها تطلق مواد سامة بالتربة.- كما قد يتناولها الحيوان مما ستسبب اختناقه.انتهى..م.م

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