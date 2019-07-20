بالصور.. طبابة الحشد الشعبي تشارك في عمليات إرادة النصر بمرحلتها الثانية

2019/07/20 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت كوادر مديرية الطبابة بالإسناد الطبي للقوات المشاركة في عمليات تطهير مناطق أطراف بغداد من الجهة الشمالية والمناطق المحيطة بها ضمن المرحلة الثانية من عمليات ارادة النصر.يذكر ان الحشد الشعبي والقوات الأمنية باشرا صباح اليوم السبت 20 تموز الحالي بالمرحلة الثانية من عمليات إرادة النصر لتطهير شمال بغداد والمناطق المحيطة بها للقضاء على خلايا ...

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