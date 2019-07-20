العراق..تشكيل لجنة للتحقيق في حادث امرلي

2019/07/20 | 11:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، ان تضارب الاخبار حول نوع الضربة لقوات الحشد في امرلي دفع رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة الى اصدا...

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