رفع الكتل الكونكريتية من محيط دار القضاء العالي جنوبي بغداد

2019/07/20 | 11:28

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(المستقلة) ….



أعلنت أمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط مبنى دار القضاء العالي جنوبي بغداد، مبينة، ان بلدية الدورة باشرت بحملة لتنظيف وتأهيل الموقع المغلق منذ عدة سنوات.

وذكرت الأمانة في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، ، انه “بجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب أمين بغداد والجهد الهندسي والآلي في الأمانة تمت المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط مبنى دار القضاء العالي ضمن منطقة الدورة”.

وأضافت، ان “كوادر بلدية الدورة باشرت بحملة لتنظيف وتأهيل الموقع المغلق منذ عدة سنوات”.

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