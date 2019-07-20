نائب يقدم خارطة طريق لدعم أمن مدن حمرين.. تتألف من 4 نقاط

2019/07/20 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النائب مضر الكروي، السبت (20 تموز 2019)، تقديمه خارطة طريق لدعم أمن مدن حمرين شمال شرق ديالى.وقال الكروي في حديث إن “مدن حوض حمرين (55 كم شمال شرق بعقوبة) ومن بينها جلولاء تشهد تحديات امنية خاصة في ريفها، بسبب وجود نشاط لخلايا تنظيم داعش تحاول بين فترة واخرى اثارة الاوضاع من خلال تفجير …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب يقدم خارطة طريق لدعم أمن مدن حمرين..



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