ألمانيا تحيي ذكرى محاولة اغتيال أدولف هتلر قبل 75 عاماً

2019/07/20 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخفقت محاولة الاغتيال ومعها الانقلاب

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