مجددا.. سلاح الجو اليمني المسير يقصف قاعدة الملك خالد الجوية بعسير

2019/07/20 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شن سلاح الجو الميني المسير، اليوم السبت، عدة هجمات استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في عسير.وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان أن “سلاح الجو المسير نفذ عدة هجمات بطائرات قاصف2k استهدفت رادارات ومواقع عسكرية مهمة في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط”.وأكد المتحدث أن “الطائرات أصابت أهدافها بدقة”، […]

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