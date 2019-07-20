تنفيذي سابق بالعراق لـ«أونا أويل» يعترف بتقديم رشاوى

2019/07/20 | 11:32

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أقر شريك سابق بالعراق لأونا أويل، وهي شركة استشارات نفط وغاز مقرها موناكو، بالذنب في خمس تهم بتقديم الرشوة في أول إدانة بتحقيق جنائي مستمر منذ ثلاث سنوات يجريه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة البريطاني.

وقال المكتب إن باسل الجراح البالغ من العمر 70 عاما أقر بالذنب في الخامس عشر من تموز في التآمر لتقديم رشا تتعلق بترسية عقود توريد وتركيب منصات أحادية عائمة وخطوط أنابيب نفط في جنوب العراق، بحسب "رويترز".

وأشارت الوكالة إلى أنه جرى إلغاء أمر من المحكمة بحظر النشر في القضية أمس الجمعة.

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