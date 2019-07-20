رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والمهندس ووزيرا الدفاع والداخلية يصلون مقر المسيطر للإشراف على عمليات إرادة النصر

2019/07/20 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

وصل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس ووزيرا الدفاع والداخلية، اليوم السبت، إلى المقر المسيطر للإشراف على عمليات إرادة النصر.

وقال إعلام الحشد، في بيان له، إن رئيس الوزراء والمهندس و وزيرا الدفاع والداخلية وصلوا، اليوم، للمقر المسيطر للإشرا...

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